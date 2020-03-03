فريدة سيف النصر : ” روح يا شيخ الله لا يسامحك .. إيه الحقارة دي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:49 مساءً - بعد الظهور الأخير للفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بوجه متورم للغاية وأوضحت أن السبب في ذلك هو إصابتها ب 4 خراريج أسفل الأسنان السليمة .

خرج أحد المواقع الإخبارية بتقرير زعم فيه إصابة فريدة سيف النصر بمرض السرطان .. وهو الأمر الذي أثار غضبها واستيائها بشدة ودفعها للتعليق على ذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على ” فيس بوك ” .

فكتبت قائلة : ” روح يا شيخ الله لايسامحك .. إيه الحقارة دي سلاما قولا من رب رحيم .. إيه الجريدة دي ومحريرينها الكذابين أقول لك إن شاء الله اللي يتمنى شر لحد ما يشوف خير .. أعوذ بالله منكم كدابين أوي .. وأكيد روسيا اليوم وجوجل نقلوا منكم .. نجينا من شر الناس يارب ” .

وتابعت : ” قررت أرفع قضية على أي جريدة عملت إشاعة مؤذية لي ولأهلي وجمهوري والتعويض هاضعه لمستشفى سرطان الأطفال أنا هاربيكم وهنشوف حقارة ” .

كما أجرت فريدة سيف النصر مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها القاهرة الآن لتتحدث عن تلك الشائعة وطمأنة محبيها ومتابعيها على تطورات حالتها الصحية .

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فقالت : ” دايما بتحصلي حاجات غريبة ومبتكلمش عنها لكن المرة دي الموضوع كان صعب لإن الإصابة كانت في وجهي وهي عملي وبالتالي كانت الأزمة أكبر ” .

وأشارت إلى أنها تفاجئت بإخبار أحد الأطباء لها أن سبب الورم هو حشرة معينة تحدث تورمات بعد لدغها للإنسان وتشبه داء الفيل .

وأضافت : ” الناس قالوا عندي سرطان اللهم احفظنا .. مش عارفة بلدنا بلد فتي ليه .. مش عارفة الناس عايزين يموتوني ليه مش كفاية الشائعات إلي طلعوها على عادل إمام ” .