كورونا "يخنق" قطاعي الفن والموضة.. والخسائر بالمليارات! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استهدف فيروس كورونا القاتل مجالي الفن والموضة كغيرهما من القطاعات المختلفة، وتسبب بإلغاء وتأجيل العديد من الحفلات الغنائية وعروض الأزياء، فيما قال خبراء إن تأثيرات الفيروس على قطاع الموضة تحديدا وصلت خسائرها إلى نحو 3 مليارات دولار.

إليسا

وقررت الفنانة اللبنانية إليسا تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقررا في العراق بتاريخ الـ 20 من الشهر الجاري، لأجل غير مسمى في مدينة أربيل، وأوضح بيان عن الجهة المعلنة للحفل بأنه نظرا للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة إجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات ومنها الحفلات الفنية، فقد تقرر تأجيل حفل إليسا إلى تاريخ آخر يتم الإعلان عنه لاحقا.

هاني رمزي

وكشف الفنان المصري هاني رمزي عن عدم عرض برامج المقالب في رمضان 2020، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد كان من المفترض أن يصور في الصين، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا ألغي ذلك، ولضيق الوقت لم يجر العمل على أفكار جديدة، خاصة أن شهر رمضان لم يبق على قدومه سوى نحو شهر ونصف الشهر، وهو ما يحول بالتأكيد دون تنفيذها، مضيفا أن التحضير للبرنامج كان قد بدأ فعليا قبل انتشار الفيروس، ولكن الآن توقف تماما.

توم كروز

كما قرر الممثل الأميركي الشهير، توم كروز، وفريق طاقم فيلمه "المهمة المستحيلة 7" (Mission: Impossible 7)، إلى التوقف عن التصوير في إيطاليا.

ومع إجراء التعديلات على برنامج التصوير في مدينة "البندقية" الإيطالية، تماشيا مع القواعد الصحية التي وضعتها السلطات لمواجهة انتشار "كورونا"، أجبر توم كروز وطاقم الفيلم، على المكوث هناك حتى الأول من مارس، في انتظار قرار بشأن مستقبل الإنتاج. وكان مقررا أن يصدر الفيلم في صيف 2021، لكن إيقاف التصوير قد يؤخر تاريخ عرضه.

مهرجان البحرين السينمائي

وقررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك استجابة لقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتعليق كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين حفاظا منها على سلامة الجميع.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival التي تقام تحت شعار "سينما لأجلك"، في الفترة من 4 لغاية 8 مارس، وذلك بتنظيم من نادي البحرين للسينما وبرعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

فرقة BTS الكورية

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وألغت فرقة BTS الكورية حفلاتها ضمن جولة الترويج لأحدث ألبوماتها (خريطة الروح:7). وأشار البيان إلى "استحالة التنبؤ" بانتشار الفيروس وكذلك "التخبط" حيال تنقل الفرقة والطاقم الفني المرافق؛ ما أدى في نهاية المطاف لإلغاء الجولة.

وكشفت فرقة "غرين داي" عن إلغاء الحفلات المقررة لها في القارة الآسيوية خلال شهر مارس في جولتها الآسيوية، وارتأت تأجيل جولتها حتى إشعار آخر.

أفريل لافين

وأعلنت النجمة العالمية افريل لافين أنها ألغت 12 حفلة ضمن جولتها الغنائية في دول شرق آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا. وكانت المغنية الشهيرة قررت انطلاق جولتها العالمية من أوروبا في شهر أبريل المقبل في عدد من الدول منها بريطانيا، إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا؛ إذ سيبقى مصير تلك الحفلات معلقا بين الإلغاء أو تحديد جدول مواعيد جديد.

الموضة وفيروس كورونا

ظهر تأثير الفيروس خلال عروض الأزياء مؤخرا، ومن أبرز عواقب انتشاره قرار اتخذه مصمم الأزياء، جيورجيو أرماني، بتقديم عرضه الذي كان مقررا خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة من دون جمهور. وقد اكتفى المصمم الإيطالي بنقل مباشر لهذا العرض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت دار أرماني قد أعلنت عن قرارها بعدم استقبال الجمهور في عرضها الذي كان مدرجا الأحد قبل الماضي على روزنامة أسبوع ميلانو للموضة. وقد تم هذا الإعلان على منصة تويتر معتبرة هذا التدبير بأنه احترازي.

واتضح عدم الإلغاء في روزنامة العروض الباريسية ما عدا الإعلان عن انسحاب مصممين صينيين. ولكن تم إلغاء العديد من الحفلات والمناسبات التي كان من المقرر إقامتها على هامش أسبوع باريس للموضة.

الخسائر 3 مليارات

وذكرت تقارير صحافية أن أسباب خسائر الموضة التي وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار سببه أن الصين هي المورد الأول للنسيج على الصعيد العالمي، وهي المكان الذي انطلق منه الفيروس ما تسبب بإقفال العديد من مصانع النسيج الصينية، كما وتشكل الصين أيضاً سوقا ضخما للعلامات التجارية الفاخرة حيث تستهلك حوالي 35% من المشتريات الفاخرة على الصعيد العالمي.

إضافة إلى ذلك فقد تم تأجيل أسبوع موضة شنغهاي، الذي كان مقررا في نهاية شهر مارس/آذار المقبل، إلى أجل غير معروف. وأعلنت دار Prada الإيطالية في بيان رسمي لها أنها ستؤجل عرضها الخاص بموسم الرحلات التي كانت ستقيمه يوم الـ 21 من مايو/أيار في اليابان لتجنب تعريض طاقم عملها ومدعويها لخطر الإصابة.

ومثلها قررت دار شانيل تأجيل عرض Metiers d’Art 2020 التي كانت ستقدمه في بكين خلال شهر مايو/أيار المقبل إلى موعد لاحق.

وسجل عرض العلامة الصينية Muzkin، الذي أقيم خلال أسبوع نيويورك، نسبة قليلة جدا من الحضور. وظهر انخفاض عام في نسب الحضور خلال أسبوع لندن للموضة نتيجة انتشار فيروس كورونا.