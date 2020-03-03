عدد من النجوم يعانون من وعكات صحية أثارت قلق جمهورهم خلال الفترة الأخيرة

يعاني عدد من النجوم، من وعكات صحية أثارت قلق جمهورهم الفترة الأخيرة ومنهم الزعيم عادل إمام والذي أكد ابنه أنه يعاني من مرض الإنفلونزا، ولكن انتشرت شائعات تزعم أن حالته الصحية تدهورت إلا أن أشرف زكي نفى كل ما تردد حول هذا الأمر وأكد أنه بخير.وجاءت تغريدة للنجمة شريهان، لتثير الجدل من جديد حول حالة عادل إمام الصحية، حيث تمنت الشفاء العاجل له مما دفع المتابعين للشعور بأن الحالة الصحية للزعيم في خطر بالفعل.



وغردت شريهان، وكتبت:"اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام".



تتردد أخبار كثيرة تؤكد أن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين غير مستقرة دفعت شهيرة لعدة حضور عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي .

أما الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، فصدمت جمهورها من خلال حسابها على الفيسبوك بإصابتها بورم في الوجه وشعورها بألم شديد من الصعب تحمله .



ونشرت صورة كشفت عن نصف وجهها والذي صدم متابعيها وعلقت فريدة وكتبت :" ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد اول مرة ابكي زي الاطفال انا اصلا بتحمل لكن مش قادرة..ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت بصوت في نصف الليل ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبه في وشي واكون باةشتغل يعني مش وقته ".



وأضافت: "استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عاملة زي الكرة عيوني مقفولة وفمي مدلدل حتي حواجبي وارمة ... يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا".

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وتابعت: "رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمة 4 خراريج إزاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح".

واستكملت: "باخد حقن الفنتيرن قوية واوجمنتين، الألم الحمدلله مايتحملوش الا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره، المشكلة الشغل ومفيش وقت لاحول ولاقوة الابالله..لازم يصوروا من غيري وانا وافقت هعمل ايه ؟؟ قدر الله وماشاء فعل".



واختتمت: "حبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضيه والحمدلله هو مابيجيبش حاجه وحشة ابدا قضا اخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم انا جاهزة..ادعوا لي..اسفه على الصورة بس انتم حبايبي، الآذان سلام بقى".

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