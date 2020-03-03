القصة الكاملة لخلاف حسام حبيب ومدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما ان أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت أنه تم بالفعل إصدار قرار بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل.

وأوضحت الشركة قائلة: إن هذا القرار غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب أن يستأنف على هذا القرار فى المدة القانونية المحددة له ولكن قرار الحبس يؤكد أن حسام حبيب مدان وان ياسر خليل بريء.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

استئناف حسام حبيب :

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

ونفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

وطبقًا للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

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خلافات حسام وياسر :

وتعود الخلافات بين حسام حبيب ومدير أعمالها شيرين عبد الوهاب السابق ​ياسر خليل​ وذلك بعد زواج حسام من شيرين عبد الوهاب حيث حدث بينهما ​حسام حبيب​ أزمة بعد أن أفصح حبيب ما قاله مدير أعمالها عن أحد الفنانين وهو ما تسبب في مشكلة بين خليل وهذا الفنان.

فقام خليل بالإتصال بحبيب ونشبت مشاجرة إلا ان شيرين حاولت ان تمتص الموقف كي لا تكبر الأزمة بينهما خاصة وأن شقيقها بدوره تدخل في الأمر وانتهى الأمر بالفعل خاصة لتخوف ياسر خليل من ان يخسر عمله الجديد الذي تعاقد عليه لصالح احد شركات الانتاج.

وكانت شيرين قد شعرت بخوف شديد كي لا تدخل وزوجها في ازمة جديدة وحتى تركز على اعمالها الفنية الفترة المقبلة، ولكن قرر بعد ذلك ياسر خليل رفع دعوى قضائية على حسام حبيب يتهمه فيها بالشروع فى قتله.

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