روبي زوجة كريم عبد العزيز في "كيرة والجن"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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""الخليج 365"" من بيروت: سجلت الفنانة روبي ثلاث أغنيات رومانسية ستقدمها تباعاً بشكلٍ منفرد. وهي تفاضل بينها لطرح إحداها خلال عيد الربيع المقبل. علماً أنها قررت طرح أغنيات منفردة على فترات متباعدة بدلًا من تقديم ألبوم كامل

وفي التمثيل، تستمر روبي بتصوير دورها خلال أحداث فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الإسم نفسه، والذي تُجسّد فيه دور زوجة كريم عبدالعزيز، وتتعرض لأزمة كبيرة ستكشف تباعاً مع أحداث الفيلم الذي يجمعهما في بطولته مع أحمد عز. علماً أنها تعاقدت على فيلمين جديدين تتكتم على تفاصيلهما حتى الساعة.