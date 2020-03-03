يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
""الخليج 365"" من بيروت: سجلت الفنانة روبي ثلاث أغنيات رومانسية ستقدمها تباعاً بشكلٍ منفرد. وهي تفاضل بينها لطرح إحداها خلال عيد الربيع المقبل. علماً أنها قررت طرح أغنيات منفردة على فترات متباعدة بدلًا من تقديم ألبوم كامل
وفي التمثيل، تستمر روبي بتصوير دورها خلال أحداث فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الإسم نفسه، والذي تُجسّد فيه دور زوجة كريم عبدالعزيز، وتتعرض لأزمة كبيرة ستكشف تباعاً مع أحداث الفيلم الذي يجمعهما في بطولته مع أحمد عز. علماً أنها تعاقدت على فيلمين جديدين تتكتم على تفاصيلهما حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي زوجة كريم عبد العزيز في "كيرة والجن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.