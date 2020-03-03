كاتي بيري توضِح السبب لتريّثها في الزواج

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""الخليج 365"" من بيروت: أشارت النجمة ​كاتي بيري​ إلى أن سبب تأخير زواجها من خطيبها الممثل العالمي ​أورلاندو بلوم​ لا يعود للتحضيرات الضخمة للحفل، بل لخوفها من ثقل الإلتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية ومراقبة الناس لعيشهما ومحاسبتهم لهما في حال فشلا بالحفاظ على علاقاتهما. علماً أنهما التقيا في العام 2016 بينما إحتفلا بخطوبتهما في يوم عيد الحب من العام الماضي.

يشار إلى أنها كانت متزوجة من الممثل البريطاني راسل براند، أما خطيبها فلديه ابناً وجديداً يُدعى "فلين" من طليقته عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.

الجدير ذكره أن "بيري" أشارت في مقابلة مع جيمي كيميل أنها لن تدعو زملائها بلجنة التحكيم في American Idol لحضور حفل زفافها. حيث قالت مازحة: "لا أستطيع تحمل نفقاتهم" قبل أن تستدرك موضحة بأنه "سيكون حفلاً صغيرًا".

من جهته، زميلها في اللجنة لوقا برايان قال أنها شخصية طيبة القلب، ولا تتعامل مع أحد من موقع شهرتها. وتوجّه لها بنصيحتين لكونها مقبلة على الزواج. قائلاً: "مهما حصل. لا تذهبا إلى الفراش وأنتما غاضبين ولا تسمحوا لكرة الثلج أن تتراكم بمشاكلكما. عليكما بالمواجهة والصراحة دائماً".

يشار إلى أنهما قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل الربيع المقبل، إلا أن التوقيت الدقيق ومكان الحفل لم يتم تحديدهما حتى الساعة.