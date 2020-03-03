محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور برفقة صناع عمل مسرحيته الجديدة "جميل وبثينة". وكتب: "واحدة من أفضل التجارب في حياتي المهنية للقاء والعمل مع الفنانين المذهلين في مسرحية جميل وبثينة". المسرحية تحكي أسطورة عشق بمنطقة العلا، ويشارك في بطولتها سامر إسماعيل والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، وتعرض ضمن موسم "شتاء طنطورة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سامر إسماعيل بصحبة فريق عمل "جميل وبثينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.