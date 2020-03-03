تراند اليوم : بـ«البوكسر»..نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلاد حبيبها بصور جريئة معه



احتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز، البالغة من العمر 38 عامًا، بعيد ميلاد حبيبها البالغ من العمر 26 عامًا، بنشر صور جريئة معه، حيث بدا الاثنين شبه عرايا.

وظهرت النجمة العالمية بملابس قصيرة ومفتوحة الصدر، بينما ظهر خلفها حبيبها مرتديًا بـ"بوكسر" فقط ويحتضنها من الخلف.

وكتبت بريتني :"عيد ميلاد سعيد لهذا الرجل، أعشقه وأحبه أكثر من أي شيء آخر".

بدوره رد حبيبها "سام"، على صفحته وكتب معلقاً:"الهدية الأفضل لعيد ميلادي هي ابتسامتك".

وكان قد أصر المدرب الشخصي لبريتني سبيرز والذي تعود علاقته بها إلى عام 2016 على أن "الهدف الأساسي" لكونه في علاقة جدية هو الالتزام القانوني في النهاية تجاه الآخر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الزواج من بريتني ، أخبر سام مجلة نيو ماغازين: "أعتقد أن هذه هي الفكرة الأساسية في العلاقة - وإلا لماذا ستكون في العلاقة؟"

ولدى سؤاله عما إذا كان مهتمًا ببرنامج تلفزيون الواقع لتسليط الضوء حول علاقتهما ، قال سام: "ربما لا. وسائل التواصل الاجتماعي لدينا هي وحدها برنامج واقعي.







