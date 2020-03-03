تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان توبتها بكلمات مؤثرة والسبب مرض خطير



فاجأت الفنانة والفاشنيستا الكويتية المعروفة غدير سلطان، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تعلن فيه توبتها، مؤكدة أنها لن تظهر بوجهها مرة أخرى، وذلك بعد تفشي الفيروس القاتل كورونا.

وأضافت "غدير"- التي تخلت عن الحجاب مؤخرًا- في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على " سناب شات"، أن ما يشهده العالم حاليا من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها، يجعلنا نعيش "زمن الصحوة".

وقالت في مقطع الفيديو :شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون أثر، اللي يموتون مانعرف عددهم، (..) من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وأبي أدزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ما كنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقولوا لي سعيدة وشذي .

وأضافت : حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص إنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوي أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، (..) فهذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي.

وتابعت أنها لم تشعر بالسعادة منذ مدة بعيدة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها بحزم رغم صراعها الداخلي.

كما عرضت الفاشنيستا الكويتية زوايا من منزلها الفخم، مؤكدة أن هذا كله لا يشعرها بالسعادة وأن السعادة ليست بالمال ولكن بالقرب من الله.

ونال الفيديو استحسان متابعيها داعين لها بقبول توبتها والثبات عليها.



