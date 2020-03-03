ورش وعروض الاراجوز فى مسرح الجنوب

وافق الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية على تقديم ورش وعروض الاراجوز بالدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والمقامة بمحافظة أسيوط فى الفترة من 9 : 15 ابريل 2020 برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير و برعاية وزارة الثقافة الثقافة والهيئة العامة لقصورالثقافة ومؤسسة

مصر الخير وشركة hk للاستثمار الزراعى و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان وجمعية الواى .

قال الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان، ان الدورة الخامسة من المهرجان تتناول برامج جديدة منها ورش الاراجوز والتى تقام

لاول مرة فى محافظة أسيوط، بالاضافة الى تطوير العروض التى ابهرت اهالى محافظة أسيوط والتى سبق تقديمها فى المستشفيات وملاجى الايتام والجمعيات الخيرية خلال الدورة الرابعة بأسيوط .

واشار الى ان عروض الاراجوز بالاضافة الى عروض مسرح العرائس التى يقدمها المهرجان منذ دورته الاولى تعمل على تثبيت القيم والتراث لدى الجميع خاصة الاطفال وتعمل على تعديل السلوك السىء وتغيير الافكار السلبية والمتطرفة .