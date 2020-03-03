أكد الفنان سامح الصريطي، أن الدور الجيد يفرض صاحبة مهما كان حجم الدور ، وأشار ان واجب الفنانين أن يساندوا الاجيال الجديدة ، وهو ماجعلنى أوافق على تقديم دورى فى فيلم " لما بنتولد " الذى اعتبره تجربة جديدة ومختلفه بالسينما المصرية .
وأضاف سامح خلال الندوة التى أقيمت
فيلم "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت، وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي، وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغنى عضو فريق كايروكي.
وينافس في المهرجان الكاثوليكي هذا العام الأفلام الضيف، الممر، لما بنتولد، جريمة الإيموبيليا، وبين بحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فى ندوة الكاثوليكى ..سامح الصريطى :شاركت فى " لما بنتولد" بسبب الفكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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