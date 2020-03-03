فى ندوة الكاثوليكى ..سامح الصريطى :شاركت فى " لما بنتولد" بسبب الفكرة

أكد الفنان سامح الصريطي، أن الدور الجيد يفرض صاحبة مهما كان حجم الدور ، وأشار ان واجب الفنانين أن يساندوا الاجيال الجديدة ، وهو ماجعلنى أوافق على تقديم دورى فى فيلم " لما بنتولد " الذى اعتبره تجربة جديدة ومختلفه بالسينما المصرية .

وأضاف سامح خلال الندوة التى أقيمت

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بعد عرض الفيلم مساء أمس ضمن فعاليات مهجران المركز الكاثوليكى فى دورته ال68:أحب دائما أن أشارك في الأعمال التي تحمل فكرة لأول مرة سواء في الإنتاج أو الإخراج أو غيرها من العناصر،دائما أنظر في تأثير في دوري لا حجمه، أدارت الندوة الناقدة الفنية ماجدة خير الله بحضور مخرج وأحد منتجي الفيلم تامر عزت.

فيلم "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت، وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي، وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغنى عضو فريق كايروكي.

وينافس في المهرجان الكاثوليكي هذا العام الأفلام الضيف، الممر، لما بنتولد، جريمة الإيموبيليا، وبين بحرين.