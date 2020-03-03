بعد شرائه كمامة ب200 دولار..عيسى المرزوق يواجه انتقادات لاذعة

وضع الفنان الكويتي عيسى المرزوق نفسه فيموقف محرج بعد ان نشر فيديو له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات وهو يستعرض كماماته الفاخرة التي قام بشرائها ماركة "Fendi فندي" للوقاية من فيروس كورونا، والتي يصل سعرها لحوالي 190 دولار، مما أثار غضب المتابعين له وتعرض لموجة انتقادات كبيرة.

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وأوضح المرزوق عبر الفيديو أنه حين قال لأحد أصدقائه عن نيته لشراء تلك الكمامة لمواجهة كورونا لم يصدقه، مشيرًا أنه حين قام بارتدائها اكتشف أنها تحتاج لبعض التعديلات لتناسب مقاس وجهه مؤكدًا أنه من الممكن إجراء بعض التعديلات عليها لتلائمه.

ولاقى الفيديو نسبة مشاهدة عالية تصل لما يقرب من 27 ألف مشاهدة في وقت

قليل، وتفاعل الجمهور معه معتبرين ما فعله استعراض غير مقبول خاصة وأن الدولة "الكويت" تواجه أزمة انتشار الفيروس بجانب مشاعر القلق والخوف بين افراد الشعب، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لـ56 شخص تقريبًا.

ويذكر أن الوزارة أكدت أن المصابين بحالة جيدة داعية المواطنين والمقيمين إلى التقيّد بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس، وفي نفس السياق أعلنت السلطات الكويتية إيقاف العمل بنظام البصمة بشكل مؤقت في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد المقبل، كنوع من انواع الوقاية من فيروس كورونا.

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وعلى الجانب الأخر يستعد المرزوق لإحياء حفل على مسرح القرية العالمية في دبي بتنظيم شركة روتانا يوم الجمعة الموافق 6 مارس، وسوف يقدم باقة من أشهر أغانيه منها "قنابل"، "تعب حيل"، "فوبيا"، "يمين يسار" و"مال كف".

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وكان المرزوق احتفل بزواجه من مدة على هديل الأنصاري، شقيقة مدونتي التجميل الشهيرتين أمل وفاطمة الأنصاري، في حفل زفاف ضخم في الكويت، وظل محتفظا بإخفاء هوية زوجته لمدة طويلة، لأنه يعتبر حياته الشخصية خط أحمر ولا يحبذ أن يعرف أحد عنها، حتى تم الكشف عن هويتها بعد مدة من قبل شقيقتيها.

ويعتبر عيسى المرزوق من ابرز المطربين في الخليج حيث بدأ مشواره الفني عبر مشاركته في برنامج ستار أكاديمي الموسم التاسع، وتمكن من اثبات موهبته ولفت الأنظار إليه، ووصل للمراحل ما قبل النهائية، ونجح في الاستمرار بعد البرنامج في إطار ستايل ونوع معين خاص به ومتميز.