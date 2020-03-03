إبن شعبان عبد الرحيم يثير الجدل بأغنية عن فيروس "كورونا".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار ​عصام شعبان​، إين الفنان المصري الراحل ​شعبان عبد الرحيم​ الجدل، بعد أن طرح أغنيته "​كورونا​ الحلزونة" عن فيروس "كورونا"، وتناول فيها أزمة الفيروس وطرق الوقاية منه، وذلك بأسلوب كوميدي.

الأغنية من كلمات إسلام خليل، الذي شارك عصام في غنائها، وهو كاتب أغاني شعبان عبد الرحيم، التي حققت نجاحاً في الشارع المصري.

الأغنية حققت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولفت إنتباه المتابعين، توحّد الأسلوب بين "شعبولا" الأب والإبن في الغناء، وبساطة الكلمات وتوجيه التوعية للناس، من خلال كلمات دارجة وبسيطة.

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