ميرنا وليد - بيروت - بعد خضوعها لعملية جراحية، طمأنت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ محبيها على وضعها الصحي، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت عرفة صورة لها من المستشفى، وكتبت قائلة: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا وجاتلي المستشفى وآسفة لو في حد مردتش عليه أنا عاملت العملية وبيقيت أحسن الحمد الله".

وكانت عرفة قد تعرضت لوعكة صحية، وتم نقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس، وإكتفت بالقول أنها خضعت لعملية جراحية.

يُذكر أن عرفة إنضمت لمسلسل "ليالينا"، من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، وميدو عادل، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخولها المستشفى.. هذا ما كشفته منة عرفة عن وضعها الصحي - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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