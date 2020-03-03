صُناّع فيلم "جيمس بوند" الجديد يحتفلون بعيد ميلاد دانيال كريغ.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل صُنّاع سلسلة أفلام "​جيمس بوند​"، بعيد ميلاد النجم البريطاني ​دانيال كريغ​، والذي يصادف في 2 آذار/مارس.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام "جيمس بوند"، مقطع فيديو يجمع عدداً من مشاهد كريغ في السلسلة الشهيرة، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لكريغ".

ويقدّم كريغ السلسلة الـ25 من الفيلم بعنوان "No Time To Die"، وهو الأخير له، ويشاركه البطولة رامي مالك، ليا سيدو، جيفري رايت، ناعومي هاريس، روري كينير، رالف فاينس، بن وشو، وكريستوف فالتز، وإخراج كاري فوكوناجا، ومن المقرر عرضه في نيسان/أبريل المقبل.

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