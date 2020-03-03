هنا الزاهد تدهش المتابعين من دون ماكياج وبشعر غير مسرّح.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة للممثلة المصرية ​هنا الزاهد​، أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

ولفتت الزاهد الأنظار بظهورها من دون ماكياج، وبشعر مبلل وإطلالة عفوية.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بجمال ملامحها، لافتين إلى أنها جميلة من دون إستخدام مستحضرات التجميل، ومن دون عمليات تجميل.

ومن التعليقات على الصورة: "أحلى مئة مرة من غير ميك أب" و"القمر بدون إضافات" و"قمر من غير مكياج".

يُذكر أن الزاهد تشارك في بطولة فيلم "الغسالة"، مع الممثل المصري أحمد حاتم، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

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