في عيد ميلاد حبيبها..برتني سبيرز تنشر صوراً جريئة معه

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ (38 عاماً) صوراً جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بحبيبها ​سام أصغري​ البالغ من العمر 26 عاماً.

وكتبت بريتني :"عيد ميلاد سعيد لهذا الرجل، أعشقه وأحبه أكثر من أي شيء آخر".

وتضمنت الصور الكثير من الجرأة.

بدوره نشر سام الصور على صفحته وكتب معلقاً:"الهدية الأفضل لعيد ميلادي هي ابتسامتك".

وكان قد أصر المدرب الشخصي لبريتني سبيرز والذي تعود علاقته بها إلى عام 2016 على أن "الهدف الأساسي" لكونه في علاقة جدية هو الالتزام القانوني في النهاية تجاه الآخر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الزواج من بريتني ، أخبر سام مجلة نيو ماغازين: "أعتقد أن هذه هي الفكرة الأساسية في العلاقة - وإلا لماذا ستكون في العلاقة؟"

ولدى سؤاله عما إذا كان مهتمًا ببرنامج تلفزيون الواقع لتسليط الضوء حول علاقتهما ، قال سام: "ربما لا. وسائل التواصل الاجتماعي لدينا هي وحدها برنامج واقعي.



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