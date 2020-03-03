ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل المصري ​محمد هنيدي​ صديقه الممثل المصري ​أحمد السقا​، بالإحتفال بعيد ميلاده، عبر مقطع فيديو نشره في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وخلال الفيديو وجه هنيدي حديثه للمتابعين، قائلاً: "يا جماعة عايزين كلنا نقول لأحمد السقا كل سنة وهو طيب، أنا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما أقعد مع السقا.. بتزيد همومي أكتر"، بينما لم يتمالك السقا نفسه من الضحك.

ولم يقف السقا صامتاً أمام تعليق هنيدي، فقام بالرد عليه عبر صفحته الخاصة، قائلاً: "أنا هزودها بقي بجد ياهنيدي وهتشوف أيام ما يعلم بيها إلا ربنا اصبر اصبر".

وأضاف: "فاكر يا معلم وقفت جنبك إزاي في همام؟ وياما ساعدتك في صعيدي وكنت جدع معاك! اتفرج بقي ع اللي جاي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يهدّد محمد هنيدي.. هذا ما حصل بينهما! بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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