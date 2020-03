ابنة كيم كارداشيان وكانيي ويست تنطلق في عالم الغناء

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن ابنة النجم ​كانيي ويست​ (42 عاماً)ونجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ (39 عاماً)، "نورث" (6 أعوام) تتبع خطوات والدها في عالم الغناء حيث أنها غنت في عرض أزياء والدها نفسه.

وقدم كانيي يوم أمس مجموعته Yeezy الجديدة لخريف شتاء 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وكان من بين الحضور خالة نورث ​كورتني كارداشيان​ وابنتها بينيلوبي ديسيك البالغة من العمر 7 أعوام.

وتجدر الإشارة أن نورث غنت :



Look at my shoes, they're new and cool. See my school, I'm new, walk to the streets, yeah yeah yeah. Cool, cute, cool, yeah! What are those



