تراند اليوم : هل أصيبت الراقصة اللبنانية أليسار بفيروس كورونا ؟‎

نفى الإعلامي والممثل اللبناني عماد هواري صحة الأنباء التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة الراقصة اللبنانية أليسار بفيروس كورونا.

وكشف هواري عن طبيعة حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها ونقلت على إثرها إلى مستشفى جبل لبنان، مؤكدا أنها أصيبت بنزلة صدرية حادة، نافيا الأخبار المتداولة.

ونشر صورة للراقصة أليسار عبر حسابه على ”إنستغرام“ وهي مستلقية على السرير في المستشفى، وأرفقها بتوضيح قال فيه: ”أطمئن كل محبي نجمة الرقص الشرقي أليسار.. إنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة (برونشيت) التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد أخيرا فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف الساعة في أربيل ولبنان“.

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وتابع هواري: ”دخلتْ أمس مستشفى جبل لبنان وخرجتْ اليوم بعد أن أذِن لها طبيبها بذلك وتكمل علاجها في البيت.. بذلك أكذّب خبر الشائعة التي أطلقها البعض بأنها مصابة -لاسمح الله- بوباء #كورونا.. أليسار أتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميك من العين والحسد“.

لم تكن الراقصة أليسار أول المشاهير الذين لاحقتهم شائعة الإصابة بفيروس كورونا، إذ سبقها الفنان المصري عادل إمام الذي مر بوعكة صحية قال عنها ابنه المخرج رامي إمام، إنها نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة وليست فيروس كورونا، وخرج الزعيم لينفي تلك الشائعة مؤكدا أنه لا يزال يحل الكلمات المتقاطعة ويمارس طقوسه اليومية، وأبدى اندهاشه من تداول شائعة وفاته باستمرار عندما يمر بوعكة صحية، وقال في تصريحات تلفزيونية: ”انتوا عاوزيني أموت ليه“.

كما طالت تلك الشائعة الفنان الصيني جاكي شان والذي نفاها بمنشور عبر حسابه بموقع إنستغرام كتب فيه: ”شكرا لكل من أبدى اهتمامه بصحتي.. أنا بخير وبصحة جيدة جدا.. أرجوكم لا تقلقوا أنا لست في الحجر الصحي“، مضيفا: ”آمل أن يبقى الجميع بمنأى عن المرض وأن يتمتعوا بالصحة الجيدة“.