شاهدوا خلاف جديد بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم.. هل الفانز السبب !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 12:50 مساءً - بلبلة كبيرة وقعت عبر تويتر بين جمهور كل من الممثلة نادين نسيب نجيم والممثلة سيرين عبد النور، فقد ردت سيرين على تعليق إحدى المعجبات التي دافعت بشراسة عن نجيم، وغردت سيرين: “الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة ادب ومخيلتها واسعة انتو ناس بدكن ترباية ما حداً غيركن بشوه صورة نادين بين زملاءها ما تركين حداً من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللو محبتي كمان روحو عيشو حياتكن حاج بقى ناطريني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين”.

وبعدما وقع جدال بين جمهور النجمتين، عادت نادين وردت بالقول: “بحب فيكم بتعملولي منشن وبتدخلوا بتعلقوا تحت أيًا شي و أيًا حدا حاكي شي عني مش حلو وبسكت وبطنش بس عيب تجي تقوليلي فانزاتي عم يحكوا ما انتوا ما عم ترحموا اسم الله عليكم روقوا مش كرمالي كرمال سيرين و كرمال هل الزمالة الحلوة ضل بيناتنا”.

وتابعت بالقول: “وأضافت في ردّها على المتابعين:”ردوا ما حدا قال لا بس ليش تلطشوني على قصة الحية و تمسخرتوا و فرحتوا بكلام باميلا هيدا شو بتسموا ؟ بكون انا والفانز حكينا ؟ ما انتوا عم تحكوا وأنا عم بسكت وهني بردوا وانتوا بترجعوا بتردوا ايمتى بدنا نخلص ؟ روقوا مش محرزة”.

وعندما سأل أحدهم نجيم عن سبب عدم وضع حد لجمهورها، عادت نجيم ونشرت تغريدة قديمة لها سبق وطلبت فيها من جمهورها أن يحترموا الجميع، وأن يقوموا بتصوير التعليقات المسيئة بحقها وإرسالها لها.