شاهدوا.. هاني شاكر يدخل في نوبة ضحك بسبب محمد رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 12:50 مساءً - كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن رأيه في أغنية أنت جدع لمحمد رمضان، وقال ساخرا: “اللهم صلّ على النبي عليها”.
ثم دخل شاكر في نوبة ضحك، خلال لقائه في حلقة برنامج ET بالعربي، قائلا إنه لم يسمع الأغنية، لكن الكلمات التي سمعها مبتورة، ولا تصلح للغناء من الأساس.
وأكد شاكر أن رمضان لم يلتزم بما قاله للنقابة من المحافظة على الآداب العامة على المسرح، وإذا تقدم بطلب تصاريح من النقابة مرة فسيتم التفكير ألف مرة قبل منحه التصريح.
وطرح الفنان محمد رمضان، أمس الأول أغنيته الجديدة “أنت جدع” والتي تصدرت قائمة المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب.
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