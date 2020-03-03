شاهدوا.. حضور فني وإعلامي في عزاء والدة جورج وسوف

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 12:50 مساءً - استقبل الفنان جورج وسوف التعازي بوفاة والدته في كنيسة مارنقولا الأشرفية وسط حضور فني وإعلامي كبير، منهم نانسي عجرم ونجوى كرم ووليد توفيق وراغب علامة، وعلي الديك ونيشان ورابعة الزيات وغيرهم .
يذكر ان والدة وسوف قد توفيت في 21 شباط الجاري عن عمر 82 سنة بعد صراع مع المرض.
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