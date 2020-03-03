وزيرة الصحة المصرية تكشف عن زيارتها إلى الصين وحصولها على هدايا ثمينة : ” مد يد العون للشعب الصيني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 12:50 مساءً - أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة ” هالة زايد ” في مؤتمر صحفي عقدته يوم الأحد الماضي في مطار القاهرة برفقة السفير الصيني عن توجهها إلى دولة الصين في زيارة رسمية بناء على توجيهات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” .

وأشارت هالة زايد إلى أن زيارتها إلى بكين من أجل اهتمام الدولة المصرية بمد يد العون للشعب الصيني وضرورة مساندته في التغلب على فيروس كورونا المستجد المنتشر هناك .

كما صرحت في مقر السفارة المصرية في بكين أنها حصلت على هدايا ثمينة قدمتها الصين لمصر خلال الزيارة التي استمرت يوما واحدا .. وتمثلت تلك الهدايا في الوثائق الفنية المحدثة ( النسخة السادسة ) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس .

بالإضافة إلى التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين .

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وأضافت وزيرة الصحة المصرية إنها حصلت أيضا على ألف كاشف حديث لفيروس كورونا المستجد هدية من وزير الصحة الصيني إلى مصر .

وأكدت على أن تلك الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض .. وأشارت الوزيرة إلى أنها والوفد المرافق لها خضعوا لكل الفحوصات من خلال الحجر الصحي في المطار عند وصولهم إلى العاصمة بكين .

وأعربت هالة زايد عن ثقتها فى أن الشعب المصرى سيحتفل قريبا مع الشعب الصينى بالقضاء والتخلص من هذا الفيروس .. لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الصين نجحت فى حماية الشعب الصينى والإنسانية جميعا وكانت هذه الإجراءات من أهم العوامل التى قللت من انتشار الفيروس عالميا .