فيلم الرعب الجديد "إنفزبل مان" تصدر شباك التذاكر في الولايات المتحدة

الثلاثاء 3 مارس 2020

تصدر فيلم الرعب الجديد "إنفزبل مان" The Invisible Man شباك التذاكر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا 28.9 مليون دولار، بعدما نال استحسان النقاد.



والفيلم مقتبس من رواية شهيرة للكاتب إتش جي ويلز، ويروي قصة امرأة شابة يسكن حبيبها السابق أحلامها بعد انتحاره المفترض.

وتراجع فيلم "سونيك ذا هيدجهوج" إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدرا مدة أسبوعين، وحقق 16 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 128.2 مليون في 3 أسابيع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "ذا كال أوف ذي وايلد"، بطولة هاريسون فورد، محققا 13.2 مليون دولار، وبلغ مجموع إيراداته 45.8 مليون في غضون أسبوعين بأمريكا الشمالية.

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وتبعه "ماي هيرو أكاديميا" وهو فيلم رسوم مانجا ياباني تكملة لمغامرات المراهق إيزوكو ميدوريا، وحل في المرتبة الرابعة محققا 5.1 مليون دولار مع بدء عرضه.

وحافظ فيلم "باد بويز فور لايف"، بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، على المرتبة الخامسة محققا 4.3 مليون دولار؛ ليصل مجموعه إلى 197.3 مليون خلال 7 أسابيع.

وحل فيلم "بيردز أوف براي" في المركز السادس مع 4.1 مليون دولار ( 78.7 مليون في 4 أسابيع)، وتبعه "إمبراكتيكال جوكر: ذا موفي" في السابع مع 3.5 مليون دولار (6.6 مليون في أسبوعين).

وفي المرتبة الثامنة حل فيلم "1917" مع 2.6 مليون دولار؛ ليحق 155.8 مليون في غضون 10 أسابيع، وتبعه "برامز: ذا بوي 2" مع 2.6 مليون دولار (9.7 مليون في أسبوعين)، وأخيرا فيلم "فانتسي أيلاند" مع 2.3 مليون دولار (24 مليونا في 3 أسابيع).