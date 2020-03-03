وفاة جاك ويلش مهندس صعود إمبراطورية "جنرال إلكتريك"

الثلاثاء 3 مارس 2020

توفي رجل الأعمال الأمريكي جاك ويلش، صاحب الفضل الكبير في بناء إمبراطورية "جنرال إلكتريك" وجعلها من أركان الصناعة الأمريكية، عن 84 عاما، وفق ما نقلت قناة "سي إن بي سي" الإخبارية عن زوجته سوزي.



وقاد ويلش وهو ابن سائق قطارات "جنرال إلكتريك" على مدى عشرين عاما جاعلا منها مؤسسة كبرى لها أنشطة في قطاعات مختلفة بينها الإعلام والترفيه (إن بي سي يونيفرسال) والمال (جي إي كابيتال) والصحة وصناعة الأدوات الكهربائية المنزلية والطيران.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة من 12 مليار دولار عند تسلمه قيادتها إلى 410 مليارات دولار لدى تركه "جنرال إلكتريك".

ومُنح ويلش لقب "مدير القرن" من جانب مجلة "فورتشن" سنة 1999.

وهو يُعرف أيضا بميله إلى إطلاق خطط تقشفية تشمل الاستغناء عن آلاف الوظائف.

وكان ويلش يسعى لأن تكون كل وحدات الإنتاج في "جنرال إلكتريك" رائدة في مجالها، وكان يسدي نصيحة للمديرين في مجموعته مفادها بأنه كلما كان نشاط تجاري في وضع متعثر لا حل إلا "بإنهاضه أو إغلاقه أو بيعه".

جون فرنسيس ويلش مولود في نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في بيبودي بولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة.

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وهو حاز شهادة في الهندسة الكيميائية من جامعة "ماساتشوستس أمهيرست"، إضافة إلى شهادة دكتوراه سنة 1960 من جامعة إيلينوي.

والتحق بمجموعة "جنرال إلكتريك" بصفته مهندسا كيميائيا في وحدة الصناعات البلاستيكية وتسلق المراتب إلى أن أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة سنة 1979.

وقادت هذه الترقيات إلى تعيينه مديرا عاما تنفيذيا في المجموعة في أبريل/نيسان 1981 في سن 45 عاما. وكان قد ترك هذا المنصب في سبتمبر/أيلول 2001 قبل بضعة أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ورغم أن خلفه جف إيملت ورث شركة بصحة جيدة، لكن عهده كان مطبوعا بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وطفرة الإنترنت والأزمة المالية والوعي العالمي إزاء التغير المناخي.

واضطر إيملت إلى بيع مصوغات عائلية خصوصا لسد ديون "إن بي سي يونيفرسال" و"جي إي كابيتال" جراء أزمة الرهن العقاري في 2007.

وشكّل ذلك بداية النهاية لمجموعة "جنرال إلكتريك" التي انسحبت مذاك من مؤشر "داو جونز" الرئيسي في وول ستريت، وهي لا تزال تكافح من أجل البقاء.

وقد تزوج جاك ويلش ثلاث مرات كان آخرها في 2004 من زوجته الحالية سوزي وهي صحفية. وله أربعة أبناء من زواجه الأول.