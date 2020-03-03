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ياسمين صبري تثير الجدل بنظارة فتى الأحلام
الثلاثاء 3 مارس 2020
تنشر الممثلة المصرية ياسمين صبري يوميا صورا وفيديوهات من حياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع محبيها.
ومؤخرا نشرت النجمة المصرية صورة لها على موقع "إنستجرام" أثناء قضاء إجازتها في إحدى الدول الأوروبية، وتسببت في موجة من الجدل، بسبب ظهور شخص بشكل واضح في النظارة التي ترتديها ياسمين.
ودفعت نظارة ياسمين صبري متابعي مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن هوية الشخص الذي شاركها إجازتها.
وأجمع فريق كبير من محبيها أنه فتى أحلامها الذي أعلنت عن مواصفاته خلال ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، إذ قالت إنها تتمنى الارتباط بشاب طويل وقمحي اللون وبدون شارب وبلحية خفيفة.
يذكر أن ياسمين صبري تنافس في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة ثانية" ويشاركها البطولة هبة مجدي، وآيتن عامر، ومحمود البزاوي، ونهال عنبر، ويعد هذا العمل تجربتها الثانية كبطلة مطلقة بعد مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي.
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