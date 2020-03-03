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للشروع في القتل.. سجن المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين الثلاثاء 3 مارس 2020 قضت محكمة مصرية، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.

Advertisements وحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل/ نيسان لنظر الاستئناف المقدم من حبيب. وكان المنتج تقدم في ديسمبر/ كانون الأول ببلاغ ضد حبيب، بعدما توجه الأخير برفقة آخرين إلى منزل خليل وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.

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