بأمر كورونا.. تأجيل حفل إليسا في العراق

الثلاثاء 3 مارس 2020

تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر بالعديد من دول العالم مؤخرا في تأجيل حفل المطربة اللبنانية إليسا المقرر إقامته في 20 مارس/آذار الجاري بمحافظة أربيل العراقية.



ونشرت الجهة المنظمة للحفل بيانا عبر وسائل إعلام لبنانية قالت فيه: "نظرا للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة إجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات ومنها الحفلات الفنية، تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في أربيل إلى تاريخ آخر سوف يتم الإعلان عنه لاحقا".

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وكانت إليسا انتقدت الحكومة اللبنانية بسبب ظهور فيروس كورونا "كوفيد - 19"، في بيروت، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "نحنا معودين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا، ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها الفيروس، وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

من ناحية أخرى تواصل النجمة اللبنانية تسجيل أغاني ألبومها الجديد المحتمل طرحه في عيد الفطر، بعد أن انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "ذكريات" من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم.