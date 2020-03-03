هل حاولت كارول سماحة الانتحار؟ الشرطة الفرنسية فتحت التحقيق

الإثنين 2 مارس 2020

الفنانة اللبنانية كارول سماحة

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن فتح الشرطة الفرنسية تحقيقا حول محاولة كارول سماحةانتحارها، بعدما أبلغ بعض المواطنين الفرنسيين عن الواقعة بعدما ظنوا أنها تحاول الإلقاء بنفسها من الشرفة، بينما هي في الحقيقة تقوم بتمثيل أحد مشاهد الكليب الجديد "مش هعيش".



كارول سماحة نشرت عبر حسابها بموقع تويتر مقطع الفيديو الذي اثار بلبلة كبرى في الشارع الفرنسي، وعلقت عليه بقولها: من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة”

Advertisements

وهو ما أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق! وأكدنا للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بفيديو كليب الجديد.

يذكر أن أغنية "مش هعيش" كليب جديد من غناء الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ومن المقرر عرضه عبر موقع اليوتيوب والفضائيات قريبا.