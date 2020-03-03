- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل حاولت كارول سماحة الانتحار؟ الشرطة الفرنسية فتحت التحقيق والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
الفنانة اللبنانية كارول سماحة
كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن فتح الشرطة الفرنسية تحقيقا حول محاولة كارول سماحةانتحارها، بعدما أبلغ بعض المواطنين الفرنسيين عن الواقعة بعدما ظنوا أنها تحاول الإلقاء بنفسها من الشرفة، بينما هي في الحقيقة تقوم بتمثيل أحد مشاهد الكليب الجديد "مش هعيش".
كارول سماحة نشرت عبر حسابها بموقع تويتر مقطع الفيديو الذي اثار بلبلة كبرى في الشارع الفرنسي، وعلقت عليه بقولها: من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة”
وهو ما أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق! وأكدنا للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بفيديو كليب الجديد.
يذكر أن أغنية "مش هعيش" كليب جديد من غناء الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ومن المقرر عرضه عبر موقع اليوتيوب والفضائيات قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل حاولت كارول سماحة الانتحار؟ الشرطة الفرنسية فتحت التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.