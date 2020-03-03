خالد منقاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة شائعة زواجه من حليمة بولند

الإثنين 2 مارس 2020

الاعلاميه الكويتيه حليمة بولند

وضع الممثل والمنتج السعودي الفنان خالد منقاح حدًّا للشائعة التي تلاحقه مؤخرًا عن علاقته بالإعلامية الكويتية حليمة بولند وارتباطه بها.

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وقد قيل إنها أصبحت زوجته، حيث يتم تداول هذه الشائعة بشكل كبير عبر عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف منقاح خلال لقاء في برنامج "آت سي بي سي" الذي يُعرض على قناة SBC السعودية، أن ما يربطه بالإعلامية حليمة بولند مجرد صداقة عمل لا أكثر أو أقل، منوهًا بأنه أراد توضيح ذلك بعد أن أثَّرت تلك الشائعة على علاقته بأسرته وعائلته.