- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منقاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة شائعة زواجه من حليمة بولند والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
الاعلاميه الكويتيه حليمة بولند
وضع الممثل والمنتج السعودي الفنان خالد منقاح حدًّا للشائعة التي تلاحقه مؤخرًا عن علاقته بالإعلامية الكويتية حليمة بولند وارتباطه بها.
وقد قيل إنها أصبحت زوجته، حيث يتم تداول هذه الشائعة بشكل كبير عبر عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف منقاح خلال لقاء في برنامج "آت سي بي سي" الذي يُعرض على قناة SBC السعودية، أن ما يربطه بالإعلامية حليمة بولند مجرد صداقة عمل لا أكثر أو أقل، منوهًا بأنه أراد توضيح ذلك بعد أن أثَّرت تلك الشائعة على علاقته بأسرته وعائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد منقاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة شائعة زواجه من حليمة بولند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.