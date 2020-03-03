عادل إمام: عايزني أموت ليه؟

الإثنين 2 مارس 2020

عادل إمام

استنكر الفنان عادل إمام، شائعات وفاته التي انتشرت الأيام الماضية بعد غيابه عن استلام تكريمه في الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مؤكدا أنه عانى من نزلة برد عادية جدا ولم يغادر منزله، وصحته الآن جيدة للغاية.



أضاف عادل إمام، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يذاع عبر شاشة mbc مصر: الحمد الله أنا زي الفل وبطمئن جمهوري الغالي على صحتي، ومش عارف هما عايزني أموت ليه، ويا رب يبعد عن الشعب المصري كل مكروه.

تابع مؤكدا أنه انتهى من تصوير مسلسل "فلانتينو" ومتواجد حاليا في منزله "تحت اللحاف" ويقرا الجرائد ويمارس عادته في حل مسابقات الكلمات المتقاطعة.

Advertisements

يذكر أن المخرج رامي تسلم بديلا عن والده عادل إمام جائزة التكريم والده بحفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، واعتذر رامي من منظمى الحفل على عدم حضور والده مؤكدا أنه مريض ولديه تعليمات مشددة من الفريق المعالج بعدم مغادرة المنزل، ولكنه نفى تماما إصابة والده بفيروس كوونا.

رامي ألقى كلمة اعتذار نيابة عن والده عادل إمام بعد استلام جائزة الريادة السينمائي التي منحها له المهرجان تقديرًا لعطائه الفني الطويل، وكشف عن تعرض والده لأزمة صحية تمنعه من مغادرة المنزل، موضحًا أنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مداعبًا الحضور بالقول: بس مش كورونا الحمد لله دي نزلة برد بس شديدة شوية.

وأضاف رامي إمام: أنا مبسوط جدًا إني موجود مع حضراتكم وسط ممثلين كبار وعظام، الحقيقة أستاذ عادل عنده برد شديد جدًا وموكلني أكون موجود النهاردة وبيشكر حضراتكم وبيشكر أبونا والمركز الكاثوليكي على التكريم ده شرف كبير جدًا لينا، شكرًا.