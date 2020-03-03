حفلات "سمرات الثمامة" تعود وهذا موعد انطلاقها

الإثنين 2 مارس 2020

أحلام

تعود "سمرات الثمامة" من جديد لاستئناف نشاطها الفني في الرياض، وتحديداً في محمية الملك خالد الملكية، عبر مجموعة من الجلسات الغنائية التي لاقت نجاحاً كبيراً في موسم الرياض الماضي.



هذا ما كشف عنه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قبل أيـام، موضحاً أن الأجواء المميزة التي تشهدها العاصمة السعودية هذه الأيام تشجع على إعادة إطلاق سمرات الثمامة من جديد.

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وكانت "سمرات موسم الرياض" قد حققت نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة حينما أطلقت في ديسمبر 2019 بحفلةٍ، أحياها الفنان طلال سلامة و"فنان العرب" محمد عبده، استمتع فيها الجمهور بجلسة جميلة على الرغم من برودة الطقس، لتتوالى بعدها الحفلات بمشاركة عددٍ من النجوم والنجمات العرب والخليجيين، منهم أنغـام، وأسماء المنور، وميريام فارس، وراشد الماجد، وأحــلام، وعبادي الجوهر.

وتقام الخميس المقبل 6 مارس جلسة غنائية، تجمع الفنانين عبدالله الرويشد، وأحلام، ومساعد البلوشي. وتأتي مشاركة الرويشد بعد أن كان مقرراً أن يحيي حفلةً بمشاركة أنغام، وميريام فارس، لكنَّ الأمطار التي هطلت وقتها ألغت وصلته، أما أحلام فتشارك بعد تقديمها وصلة مميزة بالثمامة في يناير الماضي.

ويوم الجمعة 13 مارس الجاري، تقام جلسة غنائية بمشاركة الفنان جابر الكاسر، وخالد عبدالرحمن، وعلي عبدالكريم، الذي تُعد مشاركته بمنزلة العودة الفنية بعد غياب دام سنوات.

ولن تتوقف "سمرات الثمامة" عند تنظيم هاتين الجلستين، بل سيتم الكشف في الأيام المقبلة عند عديد من الأسماء الغنائية التي ستشارك في جلساتها خلال مارس الجاري، منهم نجوم خليجيون وعرب، وسط أجواء ربيعية جميلة، بتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، ودعم من الهيئة العامة للترفيه.