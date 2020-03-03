شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تتعاقد على بطولة مسلسل «الوجه الآخر» مع ماجد المصري والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 نسرين طافش Advertisements تعاقدت الفنانة اللبنانيه نسرين طافش على بطولة مسلسل «الوجه الآخر» مع النجم المصرى ماجد المصري، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجي، ومن المفترض عرضه في شهر أغسطس \ آب المقبل.

وبرزت نسرين في الدراما المصرية مؤخراً بعد نجاح مسلسلها الأخير «ختم النمر»، الذي لاقى ناجحاً واسعاً وتصدر "تريند" موقع "يوتيوب" إبان عرضه. وختم النمر، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وشاركت نسرين في بطولته إلى جانب كل من، أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

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