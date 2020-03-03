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شكرا لقرائتكم خبر عن الحقد والمؤامرة يواجهان الحب والعلاقات الإنسانية في المسلسل السعودي"الميراث" والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
هند محمد
صراع قديم ومتجذّر بين أسرتيْن، يترك النار مشتعلةً بصورة دائمة بين عائلتَي البهيتاني والخطوان، فلا يجد الصلح مكاناً بينهما ولا مكان للاتفاق.
هذا قبل أن يتدخّل القلب ويقول كلمته بين شاب وفتاة من العائلتيْن المتحاربتيْن في "الميراث".. أول (سوب أوبرا) سعودي من نوعه، يُعرض على MBC1.
عمل درامي سعودي طويل ممتدّ الحلقات، يرصد واقع الحياة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الحاصلة في المملكة العربية السعودية. يأتي العمل ثمرة تعاون بين"MBC Studios" و"Twofour54" و"Image Nation Abu Dhabi"،
ويضم ورشة من الكتّاب على رأسها العالمي توني جوردن، إلى كل من نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل. ويحمل التنفيذ توقيع المخرجين كريستين ميليك وإندرا بوز، تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي.
تنطلق الأحداث منذ لحظة وفاة عبد المحسن البهيتاني التي ستكون نقطة التحول الجذري لمرحلة ما قبل وما بعد. فموت الرجل سيكشف عن حقائق كثيرة.
منها الإعلان عن وجود ولد ذكر له من زوجة سابقة، ومخططات تكاد تبوء بالفشل لشراكات تعاقدية بين العائلتين المتقاتلتين، بالإضافة إلى مؤامرات للسطو على الميراث الذي تركه الرجل. وفي ظل هذه الظروف، يتسابق الجميع على نيل حصة ليست من حقه من المال، فلا يجد الإنسان الطيّب مكاناً له ولا يعرف كيفية الحصول على أبسط حقوقه.
حينما يقرّر الأقربون والمحتالون اقتناص أكبر قدر ممكن من التركة. ولكن إذا دخل الحب من الباب، فهل يقرب بين النفوس أم يتحوّل سريعاً إلى عداء؟
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