قرار جديد من المحكمة في قضية نفقات دراسة طفلي زينة وأحمد عز

متابعة بتجــــــــــرد: في فصل جديد من مسلسل (زينة- عز)، قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل دعوى جديدة أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز؛ يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 والبالغة 43 ألف جنيه استرليني، لجلسة 23 آذار (مارس) للنطق بالحكم، وقدم محامي زينة في الجلسة حافظة مستندات حول ثروة الفنان أحمد عز.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة قضت سابقاً، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني “700 ألف جنيه مصري” لطفليه من الفنانة زينة “زين الدين وعز الدين” كمصروفات مدرسية للتوأم.

وكانت قد قضت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق، بإلزام عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه “زين الدين وعز الدين” من الفنانة زينة.

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حضر معتز الدكر وكيلًا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الدعوى التي أقامها عز بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 يطلب فيها منع طفليه من السفر للخارج والتي قضي فيها بالرفض، وهو ما استند إليه المحامي بإقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة مع موكلته والنسب لتوأمه.

واستند محامي زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيراً إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.

وكان عز قد اقام دعوى يطلب فيها نقل طفليه إلى مدرسة أخرى أقل في المصاريف إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى والإبقاء على الطفلين في المدرسة التي ألحقتهما أمهما بها.