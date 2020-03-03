أزمة تواجه سمير غانم بسبب حسن شاكوش

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت بعض الصحف المصرية أن النجم المصري سمير غانم يواجه أزمة حقيقية بعدما تم تأجيل تصوير الكثير من مشاهد مسلسله الجديد “ولاد إمبابة” وتحديدًا التي يظهر بها حسن شاكوش، وذلك بعدما قامت نقابة المهن التمثيلية بإرسال تحذير لجهة الإنتاج من التعامل معه لحين معرفة موقفه القانوني النهائي من قبل نقابة المهن الموسيقية .

هذا التحذير جعل الشركة تتواصل مع شاكوش وتؤجل مشاهده الأمر الذي أصاب بطل العمل النجم سمير غانم بالضيق خصوصًا وأنه كان يرغب في الإنتهاء من هذا العمل في الوقت المحدد له بدون أي تأجيلات ولكنه وافق في النهاية على قرار الجهة المنتجة بإنتظار معرفة وضع حسن شاكوش النهائي .

من ناحية أخرى ، قرر حسن شاكوش تحدي قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بوقفه عن الغناء حيث أكد أنه يستعد لأطلاق أغنية جديدة بعنوان “عود البطل” موضحًا أنه يتوقع لها تحقيق نجاح يتفوق على نجاح أغنية “بنت الجيران”.