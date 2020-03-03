هنا شيحة تثير قلق جمهورها بوجهها الشاحب.. وأحمد السعدني يعلق

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة هنا شيحة على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، صورة جديدة ظهرت فيها بوجه مُرهق شاحب بدون مكياج. وعلقت بجملة أقلقت من خلالها الجمهور، بدون أن توضح أي شيء، حيث كتبت: “الحمد لله من قبل ومن بعد، وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

لتتلقى هنا المئات من التعليقات التي تساءلت عن السبب في ظهورها بهذا الشكل، فيما دعا لها الكثيرون بالسلامة من أي شر، وعلق عليها الفنان أحمد السعدني بقوله: “ألف سلامة عليكي يا حبيبتي”، ليزيد من تساؤلات وحيرة الجمهور.

من ناحية أخرى انضمت هنا شيحة لمسلسل “لعبة النسيان” والذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، ورجاء الجداوي، وإنجي المقدم، وعلي قاسم. وهو مأخوذ من فورمات إيطالية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو العمل الثاني الذي تقدمه دينا الشربيني كبطولة مطلقة بعد نجاحها العام الماضي في مسلسل “زي الشمس”.