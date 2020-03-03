روبي تشارك في فيلم “1919”.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تشارك النجمة المصرية روبي، في فيلم كيرة والجن “1919” من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن تأليف الكاتب أحمد مراد، حيث تجسد في أحداث العمل شخصية زوجة كريم عبد العزيز “أحمد عبد الحي”.
ويرصد فيلم كيرة والجن “1919”، حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية وقت الثورة، حيث خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.
وتواصل روبي حاليًا تصوير فيلم “حلم سوسن” إلى جانب أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “سينرجي فيلمز”.
يذكر أن آخر أعمال روبي فيلم “حملة فرعون”، الذي عُرض في عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته: عمرو سعد، وحمدي الميرغني، وسوزان نجم الدين، والممثل العالمي، مايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.
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