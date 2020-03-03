ضربة استباقية موجعة.. "العزيزية" في قبضة الجيش الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضربة استباقية موجعة وجهها الجيش الوطني الليبي للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة تحرير منطقة العزيزية أكبر البلديات الواقعة في جنوب العاصمة.

الجيش الليبي يسترد العزيزية.. "مفتاح" تحرير طرابلس

الجيش الليبي يسيطر على مقرات للمليشيات جنوب غربي طرابلس

الجيش الليبي تمكن من تدمير 3 عربات مسلحة للمليشيات، بالإضافة إلى منصة صواريخ جراد كانت تستخدم في شن هجمات على مناطق للمدنيين.

خطوة اكتسب بها الجيش الوطني أرضا جديدة في حربه على الإرهاب، وتمهد الطريق نحو تحرير كامل التراب الليبي وتضيق الخناق والحصار على المليشيات الإرهابية، بعد سيطرته في وقت سابق على مقر اللواء الرابع أحد أكبر معسكرات جنوب غرب طرابلس والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.