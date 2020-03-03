في 60 دقيقة.. شرطة دبي تطيح بعصابة الساعات المقلدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العقيد عمر محمد بن حماد نائب مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أن الفرق المختصة بشرطة دبي تمكنت من القبض على المتورطين في البضائع المقلدة خلال 60 دقيقة.

وِأشار إلى أن الشرطة من خلال دورياتها المنتشرة بالأسواق تسعى لحماية التاجر والمستهلك وحماية الأسواق من عمليات الغش والتقليد.

وأعلنت شرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية يروجون ساعات مقلدة من ماركات شهيرة، وبلغت قيمة البضائع المضبوطة مليارين و239 مليونا و42 ألف درهم.

وتمت العملية بالشراكة بين شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلغ عدد الساعات 29 ألفاً و187 ساعة خُزنت في شقتين استخدمتا كمخزن لتوزيعها.