حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب يستأنف الحكم بسجنه

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة في التاسع من نيسان/أبريل القادم للنظر في الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك على خلفية الحكم بسجنه لمدة سنة، في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكم ابتدائي بسجن حسام حبيب لمدة سنة، والتعويض بـ10 آلاف جنيه لإتهامه بالشروع في قتل مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق المنتج ياسر خليل.

وكان ياسر خليل قد حرّر محضراً ضدّ حسام حبيب بعدما أشهر الأخير المسدس في وجهه، أمّا حبيب فاتهم أيضاً خليل بالشروع في قتله لكن المحكمة برّأت الأخير وأدانت زوج شيرين عبد الوهاب.