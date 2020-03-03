هاني شاكر عن أغنية محمد رمضان "أنت جدع": تحفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، على أغنية "أنت جدع " للفنان المصري محمد رمضان الجديدة والتي طرحها عبر قناته على اليوتيوب، مؤكدا أن كلماتها لا تصلح بتاتا لأغنية، حسب تعبيره.

وسخر هاني شاكر عبر لقاء تلفزيوني من الأغنية قائلا: "والله لا تعليق.. بس شكلها أغنية تحفة، أنا مسمعتهاش بس الكلام اللي أنت بتقوله ده تحفة، اللهم صلي على النبي على الكلمات، أساسا الكلام ده مكسور ومينفعش يتغنى نهائي ولا تصلح بتاتا".

وأضاف هاني شاكر، أن سبب خلافه مع محمد رمضان هو عدم احترامه لأوامر وتعليمات النقابة في حفله الأخير، موضحا "محمد رمضان ما احترمش تعليماتنا في حفله الأخير، لما طلبنا منه يظهر بشكل إيجابي من غير استعراضات عارية وده محصلش".

وكان الفنان المصري محمد رمضان طرح كليب ”أنت جدع“ عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وذلك بعد دخوله في العديد من الأزمات التي دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة مقاطعة تحت عنوان ”قاطعوا محمد رمضان“.

وظهر محمد رمضان ضمن أحداث الكليب بسيارة جديدة داخل إحدى المناطق الشعبية وداخل أحد محلات الأكل الشهيرة ليظهر أعداد كبيرة أثناء تصوير الكليب.

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وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر أطلق تصريحات بشأن إعادة النظر في منح الفنان المصري محمد رمضان تصاريح بالغناء في الحفلات خلال الفترة المقبلة، معلنا التراجع عن قرار كهذا، وأضاف أنه يغني "راب" وليس أغاني مهرجانات.

وأكد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية أن نقابة الموسيقيين فيها شعبة "راب موسيقي" حتى قبل مجيئه للنقابة، منوها إلى أن التصاريح التي تمنح لمحمد رمضان تأتي باعتباره يغني مثل هذه النوعية، وأيضا باعتباره عضوا بنقابة المهن التمثيلية، التي بدورها تخاطب نقابة الموسيقيين بمنشور يفيد أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية يريد منحه تصريحا بالغناء في حفل ما، مبينا: من هنا يتم إيجاز منحه تصريحا بالغناء.

وتبرأ هاني شاكر بصفته نقيبا مما يقدمه محمد رمضان على المسرح سواء في كلمات الأغاني التي يختارها أو الأزياء التي يظهر بها، موضحا أن دور النقابة يقف عند منحه تصريحا بالغناء فقط، وأن كل شيء يحدث بعد ذلك يكون من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات المصرية.