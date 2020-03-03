ابنة كيم كارداشيان 6 سنوات تغني الراب في أسبوع باريس للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أن تكون ابن أحد المشاهير ونجوم العالم سينعكس عليك بالكثير من المزايا وستفتح لك الكثير من الأبواب من خلال والديك، فكيف إذا كان الوالدان هما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب ومصمم الأزياء العالمي كانيه ويست؟!

فبسبب شهرتهما التي وصلت جميع قارات العالم، يمهد كيم وكانيه، أو كما يطلق عليهما سويا "كيميه"، الطريق أمام أطفالهما الأربعة من أجل دخول عوالم الترفيه والأزياء والموضة من أوسع أبوابها، وقد بدآ بالفعل بهذه الخطوة مع ابنتهما البِكر "نورث ويست"، البالغة من العمر 6 أعوام.

وبما أن فعاليات أسبوع الموضة في باريس تقام حاليا في مدينة الأضواء، سافر كانيه ويست وكيم كارداشيان إلى فرنسا من أجل المشاركة فيه وحضور عروض كبرى دور الأزياء العالمية، واصطحبا معهما طفلتهما "نورث ويست".

وفي مساء أمس الاثنين، أقام كانيه ويست عرض أزياء مفاجئا لم يكن قد أعلن عنه مسبقا لعلامة الأزياء التي يمتلكها Yeezy، كما أنه استعان بطفلته نورث لكي تطلق معه العرض، حيث شوهدت وهي على منصة العروض تغني الراب أمام جمهور غفير.

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أطلق كانيه مجموعته لخريف وشتاء 2020 بألوان محايدة، وخطفت ابنته ويست الأنظار بثقتها بنفسها أثناء الغناء على الرغم من سنها الصغيرة، وقد كان والدها خلفها يدعمها بينما كانت تغني الراب، كما حصلت على دعم عائلي إضافي من والدتها كيم كارداشيان التي كانت تجلس بين الحضور، بالإضافة إلى خالتها كورتني كارداشيان، وابنة خالتها بينيلوبي، 7 أعوام.

ولاحقا في ليلة الأمس، عبرت كيم كارداشيان عن فرحها وفخرها بابنتها نورث من خلال تغريدة تركتها عبر حسابها في موقع تويتر، قالت فيها: "إنني فخورة للغاية من نورثي!!! عرضها الأول أبكاني! لقد قامت بعرض مرتجل على المسرح لعرض علامة والدها ييزي الموسم الثامن! ولنذكر زازا! نورث تتمنى أن تكون قد أعجبك الريمكس".

يشار إلى أنه وبحسب مجلة فوربس، فإن قيمة أرباح علامة Yeezy التي أصبحت تشارك علامة أديداس قد وصلت إلى 1.5 مليار دولار في عام 2019، وبأن أرباح كانيه ويست وحده قبل خصم الضرائب قد وصلت إلى 150 مليون دولار في آخر 12 شهرا.