مئة ألف دولار لمنشور هاري وميغان على "إنستغرام"

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""الخليج 365"" من بيروت: يتساءل البعض عن مصدر دخل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد انفصالهما عن العائلة المالكة في بريطانيا. إلا أنهما على ما يبدو لن يواجها أزمة بتأمين العيش الرغيد. حيث تشير المعلومات إلى أنهما يجنيان أكثر من 85 ألف جنيه استرليني (ما يعادل 110 آلاف دولار أميركي) مقابل المنشور الواحد لهما عبر موقع "انستغرام"، الذي يضم أكثر من 11 مليون متابع، ويستخدمه الثنائي بهدف الترويج لأعمالهما الخيرية ونشر أخبارهما الرسمية وأحياناً الخاصة. علماً أن نسبة زيادة المتابعين لحسابهما قد ارتفعت بنسبة 9.7 % منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية. مع الإشارة إلى أن حسابهما على "إنستغرام" يوفِّر لهما ضعف ما يجنيه الثنائي دوقي كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون رغم الفارق الزمني بين تأسيس الحسابين

يشار إلى أن دوقي ساسكس، لن يستخدما مصطلح "ساسكس رويال" بعد انفصالهما عن المهمام الرسمية للعائلة، بسبب قواعد المملكة المتحدة التي تحكم استخدام كلمة "ملكي". فيما يخططان لإطلاق مؤسستهما الخيرية لمنظمة غير هادفة للربح بدون استخدامه.

وكان قال الأمير هاري قد شرح أنه بتراجعه وزوجته عن المواقع الرسمية في العائلة المالكة، يسجّلان قفزة في الإيمان سعياً إلى بناء حياة أكثر سلمية خالية من الكتابة عنهما بعدما عانى من ملاحقته من قبل الصحافة منذ يوم ولادته.