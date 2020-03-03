هكذا نعى طارق الشناوي المخرج ريمون بطرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الناقد الكبير طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، المخرج السوري ريمون بطرس، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس.

وكتب: "المخرج السينمائي السوري ريمون بطرس الصديق الذي غادرنا، اسمه المتعارف عليه بين الأصدقاء أبو عمر، ولا أحد استوقفه أن اسمه الحقيقي ريمون ووالده بطرس ثم أصبح هو معروف بأبو عمر".

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وتابع: "واحدة من تجليات الشعب السوري العظيم أنه في نسيجه الوطني لا تعنيه أبدا أي اختلافات في العقيدة الدينية، وداعا يا صديقي العزيز الذي عرفته قبل أكثر من 30 عاما وستعود سوريا قريبا كما عرفناها قبل آلاف السنين".

ورحل المخرج الكبير عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، ونعاه عدد كبير من نجوم سوريا