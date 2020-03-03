رانيا محمود ياسين تنشر صورة من كواليس "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنانة وفاء صادق من كواليس مسلسل "فلانتينو". وعلقت: "فلانتينو رمضان 2020، بإذن الله هنكسر الدنيا يارب". وانتهى فريق عمل مسلسل "فلانتينو" من تصوير المسلسل في يناير الماضي. مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، ومن إخراج رامي إمام.

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