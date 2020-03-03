تراند اليوم : نوال الزغبي تنشر فيديو مثير للجدل مع حارسها الشخصي

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حالة من الجدل بين متابعيها، إثر نشرها فيديو مع حارسها الشخصي، أثناء تواجدها في المغرب لإحياء حفل لمحبيها هناك.

ونشرت نوال الزغبي فيديو لها، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أثناء توجهها إلى المسرح وإلى جانبها حشد من المرافقين ومن بينهم حارسها الشخصي في المغرب والذي لفت الأنظار بطوله وعلّقت عليه نوال ممازحة "مش أنا القصيرة هوي كثير طويل".

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أطلقت منذ أسابيع أغنيته الجديدة "القوية" عبر يوتيوب من کلمات مازن ضاهر والحان فضل سلیمان وتوزیع جیمي حداد.

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi)