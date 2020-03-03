تراند اليوم : فيديوهات صادمة.. سحاق وجنس داخل منزل فنانة كويتية شهيرة



حالة من الصدمة انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو للفنانة الكويتية الشهيرة شيماء علي، تعلن فيه عن اكتشافها فيديوهات مخجلة لممارسة السحاق داخل منزلها بين خادمتيها.

ونشرت الفنانة الكويتية، الفيديو عبر حسابها على " سناب شات"، وقالت أنها اكتشفت الصدمة بأن الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، شاذتان جنسيا.

وقالت في الفيديو :« والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويا وحياتهما سويا».

وتابعت شيماء علي :« لم أكن أعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف واحدة منهما، وفوجئت بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة».

واختتمت قائلة :«طلبت فحص هاتف واحدة منهما، حتى أتأكد من عدم وجود صور لي أو لأولادي، ولكن صدمت مما رأيته، أوضاع صادمة وخطئي أنني ما عرفت من البداية».

الفيديو أثار صدمة وغضب متابعيها، مطالبين بطردهما بينما طالبها البعض بضرورة الإبلاغ عنهما والكشف عليهما خوفًا من إصابتهما بأمراض ونقلها من خلال مواعدة الشباب.