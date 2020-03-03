عيسى المرزوق يشتري كمامة من دار أزياء خوفاً من فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - صدم الفنان عيسى المرزوق جمهوره بعدما نشر فيديو على حسابه كشف فيه انه اشترى كمامة باهظة من دار FENDI الشهير خوفاً من إصابته بـ "فيروس كورونا" الذي انتشر في معظم دول العالم وارتفعت حصيلة المصابين والوفيات بسببه.

وتعرض عيسى للانتقادات بسبب ما فعله خصوصا ان سعر الكمامة يصل الى 270 دولار أمريكي أي ما يزيد عن ألف ريال سعودي، وأراد ان يسعرض الكمامة بعد أن قال متابعيه إنهم لا يصدقوا أنه قد يقدم على شرائها الا انه فاجأهم واشتراها بالفعل.

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